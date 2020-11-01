عاجل

  • الداخلية بغزة: فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام اعتباراً من يوم غد الإثنين وحتى الخميس

دولي

الولايات المتحدة: "العفو الدولية" سترصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمظاهرات خلال الانتخابات الرئاسية

الولايات المتحدة: "العفو الدولية" سترصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمظاهرات خلال الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
قامت منظمة العفو الدولية، بتهيئة باحثي الأزمات للانتشار السريع في حالة حدوث انتهاكات خطيرة في سياق الاحتجاجات، وستراقب بفعالية وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات عبر الإنترنت؛ لتوثيق هذه الانتهاكات والتحقق منها.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وستراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان، المتعلقة بالاحتجاجات والمظاهرات، أثناء وبعد انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويراقب العالم، الولايات المتحدة، ونحن في منظمة العفو الدولية على استعداد لتوثيق وإدانة انتهاكات الحق في حرية التعبير والتجمع طيلة فترة الانتخابات.

وقال بوب غودفيلو، المدير التنفيذي المؤقت لفرع الولايات المتحدة الأمريكية، لمنظمة العفو الدولية: "إن توافر الأسلحة على نطاق واسع، إلى جانب التحريض على العنف، وتمكين تفوق العرق الأبيض والتحريض عليه، على أعلى مستويات الحكومة ومن قبل المنتخبين لخدمة الشعب، قد ترك البلاد عرضة بشكل خطير للاضطرابات المدنية والسياسية".

ويجب على السلطات الأمريكية، ضمان عدم تعرض أي شخص للترهيب المسلح عند مراكز الاقتراع، وكذلك ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، مهما كانت نتيجة الانتخابات، ويشمل ذلك منع انتهاكات الشرطة، والعنف باستخدام الأسلحة النارية، وتوفير الحماية لجميع الأشخاص من العنصرية والتمييز المجحف.

وقامت منظمة العفو الدولية، بتهيئة باحثي الأزمات للانتشار السريع في حالة حدوث انتهاكات خطيرة في سياق الاحتجاجات، وستراقب بفعالية وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات عبر الإنترنت؛ لتوثيق هذه الانتهاكات والتحقق منها، ويمكن لأعضاء وسائل الإعلام، أن يتوقعوا تلقي تحليلات وتحديثات مستمرّة من منظمة العفو الدولية، بشأن مثل هذه الانتهاكات عند وقوعها.

ويأتي هذا الجهد في أعقاب نشاط منظمة العفو الدولية طوال 2020 للبحث والتوثيق وتنظيم الحملات على الصعيد العالمي ضد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك القوة المميتة التي تتسم بالتمييز المجحف ضد السود، فضلاً عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة ضد المحتجين السلميين.

كما وثقت منظمة العفو الدولية، في أحدث منشوراتها البحثية، تقاعس الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية عن ضمان وحماية حرية التجمع السلمي من التعطيل من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك اندلاع أعمال العنف بين المحتجين والمناهضين لهم، وقد أعربت المنظمة عن قلقها من أن هذه الأنماط من انتهاكات حقوق الإنسان، يمكن أن تتفاقم مع استمرار التوترات في التصاعد خلال الانتخابات.

ولا تتخذ منظمة العفو الدولية، أي موقف لصالح أو ضد أي أيديولوجية سياسية أو حزب أو مرشح أو مسؤول، ويتمثل الغرض الوحيد للمنظمة في تعزيز الحرية وتحقيق المساواة والعدالة والكرامة، وإعمال حقوق الإنسان، والدفاع عن هذه القيم والحقوق في جميع أنحاء العالم، المتحدثون الرسميون لمنظمة العفو الدولية سيكونون جاهزين للتعليق طوال فترة الانتخابات.

أخبار ذات صلة

تونس تتعاون مع فرنسا لكشف ملابسات هجوم نيس

تونس تتعاون مع فرنسا لكشف ملابسات هجوم نيس

فرنسا: توقيف شخصين على ذمة التحقيقات في هجوم نيس

فرنسا: توقيف شخصين على ذمة التحقيقات في هجوم نيس

إندونيسيا: زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب مقاطعة مالوكو

إندونيسيا: زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب مقاطعة مالوكو

إسرائيل: انطلاق مرحلة التجارب السريرية على اللقاح ضد (كورونا)

إسرائيل: انطلاق مرحلة التجارب السريرية على اللقاح ضد (كورونا)

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير وأردوغان يتفقد أعمال البحث والإنقاذ

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير وأردوغان يتفقد أعمال البحث والإنقاذ

صحيفة إسرائيلية: تقديرات المؤسسة الأمنية تشير لاحتمال اندلاع تصعيد من القطاع قريباً

صحيفة إسرائيلية: تقديرات المؤسسة الأمنية تشير لاحتمال اندلاع تصعيد من القطاع قريباً

كندا: قتيلان وخمسة جرحى بهجوم بسلاح أبيض بمدينة كيبيك واعتقال مشتبه به

كندا: قتيلان وخمسة جرحى بهجوم بسلاح أبيض بمدينة كيبيك واعتقال مشتبه به

الشرطة الفرنسية: احتجاز مشتبه به على خلفية الهجوم على كاهن بمدينة ليون

الشرطة الفرنسية: احتجاز مشتبه به على خلفية الهجوم على كاهن بمدينة ليون

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: الضم يواصل زحفه يومياً في ظل غياب المواجهة الوطنية الشاملة

"الديمقراطية": الضم يواصل زحفه يومياً في ظل غياب المواجهة الوطنية الشاملة

بحر يدعو لإرساء استراتيجية فلسطينية موحدة للرد على تداعيات وعد بلفور

بحر يدعو لإرساء استراتيجية فلسطينية موحدة للرد على تداعيات وعد بلفور

وزارة الاقتصاد تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة (كورونا)

وزارة الاقتصاد تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة (كورونا)

الحساينة: وعد بلفور كان أصل المؤامرة التي استهدفت ولا زالت أمتنا العربية والإسلامية

الحساينة: وعد بلفور كان أصل المؤامرة التي استهدفت ولا زالت أمتنا العربية والإسلامية

هيئة الأسرى: ظروف احتجازية مقلقة تعشيها الأسيرات الموقوفات بمعتقل (الشارون)

هيئة الأسرى: ظروف احتجازية مقلقة تعشيها الأسيرات الموقوفات بمعتقل (الشارون)

الاحتلال يُداهم خربة إبزيق بالأغوار الشمالية ويُخطرت مواطناً بإزالة خيمته

الاحتلال يُداهم خربة إبزيق بالأغوار الشمالية ويُخطرت مواطناً بإزالة خيمته

الخليل: إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر باقتحام الاحتلال لبلدة دورا

الخليل: إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر باقتحام الاحتلال لبلدة دورا

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان البطانة..وتعلق على أزياء والدتها &#34;شو بزنس&#34;

ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان البطانة..وتعلق على أزياء والدتها "شو بزنس"

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

شاهد: &#34;حد عملي عمرة&#34;.. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

شاهد: "حد عملي عمرة".. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

عربي

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة