أبو هولي: ما أقدمت بريطانيا على تمريره قبل 103 أعوام عبر بلفور لن يُستكمل

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: إن القيادة الفلسطينية، لن تسمح بتمرير (صفقة القرن) الأميركية، وستواجه قرارات الضم الإسرائيلية والتهويد والاستيطان، ولن تستسلم للضغوط الإسرائيلية والأميركية، ولسياسة الأمر الواقع التي تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مخططها في انهاء الوجود الفلسطيني.



وقال في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ 103 لوعد بلفور التي تصادف غداً الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شعبنا الفلسطيني، سيواصل نضاله المشروع ومقاومته الشعبية في كل المجالات ضد (صفقة القرن) الأميركية والمشاريع التصفوية، التي تستهدف حقوقه وثوابته الوطنية، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني، سيحبط كل المؤامرات.



وتابع قائلاً: "ما أقدمت بريطانيا على تمريره قبل 103 أعوام عبر بلفور، لن يستكمل على أيدي الإدارة الأميركية عبر (صفقة القرن) وسيدافع شعبنا عن قراره الوطني المستقل مهما كانت الأثمان.



وأضاف أبو هولي، إن ما ألمّ بشعبنا من أذى ولجوء كان نتاجاً لوعد بلفور المشؤوم، الذي أعطته بريطانيا عام 1917 لليهود لإنشاء وطن لهم على أرض فلسطين، مؤكداً أن وعد بلفور غير قانوني، ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ولمبادئ حقوق الإنسان، وما ترتب عليه غير شرعي.



وأضاف، ان وعد بلفور لا يزال يشكل جريمة العصر، وأوجد أكبر مظلمة تاريخية ما زالت قائمة من خلال الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا الفلسطينية، واللاجئين الفلسطينيين المشردين والمشتتين خارج ديارهم في مخيمات اللجوء والذين ينتظرون نصرة المجتمع الدولي لهم، ورفع الظلم التاريخي عنهم من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194.



وطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، والاعتراف بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس، وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة، باعتبارها الدولة الأولى المسؤولة عن مأساته، تعويضاً عن جريمتها التي ما زالت تداعياتها قائمة.