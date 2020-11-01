سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة سلفيت، اليوم الأحد، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
وأضافت في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك)، أن اثنين من الإصابات في ياسوف، وإصابة واحدة في كل من قراوة بني حسان، ودير استيا.
أفادت محافظة سلفيت، اليوم الأحد، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
وأضافت في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك)، أن اثنين من الإصابات في ياسوف، وإصابة واحدة في كل من قراوة بني حسان، ودير استيا.
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