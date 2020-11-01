سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وأضافت في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك)، أن اثنين من الإصابات في ياسوف، وإصابة واحدة في كل من قراوة بني حسان، ودير استيا.







رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة سلفيت، اليوم الأحد، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).