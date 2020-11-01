جمال عبيد: المصالحة الوطنية توجه استراتيجي غير مرتبط بأي متغيرات إقليمية أو دولية

وأشار لأهمية وضرورة الحفاظ على هذه المؤسسة لما تمثل من إرث كبير عُمِّد بدماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الأبطال، مؤكداً على أن توجهات الحركة بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتحقيق المصالحة تعتبر توجهاً استراتيجياً تقتضيه المصالح العليا لشعبنا العظيم، ويعكس القناعة الراسخة لدى قيادة الحركة بذلك، وأن هذه القناعة غير مرتبطة بأي متغيرات إقليمية أو دولية.



وشدد عبيد على أن المخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج، كانت وستظل حاضنة وقاعدة أساسية للثورة، وبناء الدولة ومنارة للكرامة والعزة والشرف الوطني المقدس ولن تمنح الغطاء للعابثين وسماسرة الفوضى والفلتان الأمني وفلول روابط القرى، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في فرض النظام والقانون وحماية الجبهة الفلسطينية الداخلية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الهيئة القيادية العليا، جمال عبيد، خلال اللقاء التنظيمي مع المكتب الحركي المركزي للجرحى في المحافظات الجنوبية، بحضور نبيل الصفدي، وعبد الحق شحادة، أعضاء الهيئة القيادية ووليد السمري، المقرر: "بأن فتح و منذ انطلاقتها، جعلت قضية جرحى الثورة الفلسطينية أولوية وطنية، وشكلت أول مؤسسة عربية فى المنطقة، تُعْنَى بهذه الشريحة، لما تمثل من حالة كفاحية تستحق الإنصاف والرعاية".ودعا عبيد إلى ضرورة إنهاء كل الملفات العالقة في مؤسسة الشهداء والجرحى والانتهاء من الاعتمادات اللازمة وفقاً للنظام والأصول، وتبعاً للتوجيهات الدائمة من أحمد حلس أبو ماهر، عضو اللجنة المركزية، مفوض عام التعبئة والتنظيم.