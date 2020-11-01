شؤون فلسطينية

صيام: الاحتلال يواصل مساعيه لإحداث تغيير كامل في القدس بتهويدها

صيام: الاحتلال يواصل مساعيه لإحداث تغيير كامل في القدس بتهويدها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن الاحتلال يسعى جاهداً لاحداث تغيير كامل في مدينة القدس بتهويدها، وفقاً لما أقرته مجموعة القوانين الاحتلالية المتعلقة بذلك، بداية بضم المدينة المحتلة، وتغيير أوضاعها للوصول إلى القدس الكبرى من خلال التهام الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي، بحيث تكون بأغلبيتها من المستوطنين بإحلالهم مكان المواطنين أصحاب الأرض.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الاحتلال يعتقد أن هذه المرحلة هي الأنسب لتمرير المخططات الأخطر في المدينة المحتلة، وأن ما لم تنجزه حكومات الاحتلال المتعاقبة، خلال 53 عاماً مضت، يمكن أن تنجزه اليوم في ظل انحياز أمريكي كبير، ووضع عربي رديء.

وأضاف صيام، أن ما تمر به القدس اليوم، يعتبر المرحلة الأخطر على الإطلاق، مشيراً إلى أن المدينة المحتلة، بحاجة لاصطفاف داخلي فلسطيني، ووقوف عربي ودولي جدي وكبير.

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