"التربية": الاتفاق على انتظام الدوام بالمدارس كان ثمرة جهد متواصل





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه تم من خلال هذا الجهد، مناقشة ملفات عدة، تستهدف طاقم الهيئة التدريسية بأكملها، ويتعرض لجملة من القضايا ذات الأثر الإيجابي للموظفين، وذلك عقب الانتهاء من الأزمة المالية الحالية.



وأوضح صالح، بأنه تم الاتفاق على تحسين أوضاع المعلمين والعاملين في سلك التعليم، وقضايا مرتبطة بملفات سابقة لها علاقة بالدرجات والعلاوات وغيرها.



وشدد صالح على ضرورة استمرار الالتزام باجراءات الوقاية وفق برتوكول وزارة الصحة، مشيراً إلى متابعة حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الطلبة والهيئة التدريسية.

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح: إن الاتفاق الذي تم مع اتحاد عام المعلمين، بانتظام الدوام بشكل رسمي بالمدارس، كان ثمرة جهد متواصل.