شؤون فلسطينية

ارزيقات يُطالب المعلمين بالالتزام بالدوام الرسمي بعد التوصل لاتفاق مع "التربية"

ارزيقات يُطالب المعلمين بالالتزام بالدوام الرسمي بعد التوصل لاتفاق مع "التربية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، اليوم الأحد، انتظام الدوام في المدارس، ابتداءً من اليوم، بناءً على اتفاق وقع بالأمس بين الاتحاد، ووزارة التربية والتعليم، ممثلة بالوزير مروان عورتاني.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيتم تطبيق بنود هذا الاتفاق، بما يشمل الهيكليات والمسميات والدرجات بعد انتهاء الأزمة.

وشدد ارزيقات على ضرورة التزام المعلمين بالدوام الرسمي للمدارس، والتزام الجميع بالإجراءات الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

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