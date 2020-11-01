"الصحة": نبحث زيادة عدد الفحوصات خلال فصل الشتاء





ونفى بأن يكون هناك عزوف من قبل المواطنين عن إجراء فحوصات (كورونا)، مبيناً أن عدد الفحوصات اليومية نحو 4500.



وأوضح النجار، أنه وضمن خطة الوزارة لمكافحة فيروس (كورونا) وزيادة القدرة الاستيعابية داخل مستشفيات، خلال فصل الشتاء، فإنه تمت زيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى دورا في الخليل، وتعزيز مستشفى الهلال الأحمر في نابلس، وتجهيز مستشفى لجان العمل الصحي في عزون قلقيلية، وزيادة قدرة مستشفى (هوغو تشفيز) الاستيعابية، وتعزيز عمل مركز الحجر في أريحا.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو لجنة الطوارئ لمكافحة (كورونا) في وزارة الصحة، أسامة النجار: إن الوزارة تجري بحثاً لزيادة أعداد الفحوصات خلال فصل الشتاء القادم، بالإضافة إلى أن هناك توجهاً لشراء أجهزة تعطي نتائج أسرع لفحوصات فيروس (كورونا).وأكد النجار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن كافة المحافظات، ما زالت أعداد الإصابات فيها متوازية، ومعدل الارتفاع الذي يظهر في بعضها هو نتيجة المشاركة بالمناسبات الاجتماعية.