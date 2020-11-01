"المقاومة الشعبية" تُؤكد دعمها لجهود المصالحة الوطنية ورفض مسلسل التطبيع



وجدد المجتمعون بالقول: إن "حركة المقاومة الشعبية، ستظل وتبقى خادمة لشعبنا الفلسطيني، وموجهة بندقيتها إلى صدر العدو الصهيوني لا تحيد عنها، وأنها تعتز بعلاقاتها مع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في الداخل والخارج، وستواصل دورها في حماية وخدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".









رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، دعمها المطلق لجهود إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.جاء ذلك، خلال الاجتماع القيادي الموسع الذي عقدته الحركة برئاسة الأمين العام للحركة الشيخ أبو قاسم دغمش، وذلك في مكتبه بمدينة غزة، مساء أمس السبت، وضم الاجتماع قيادة الحركة في مجلس الشورى، وكافة دوائر الحركة السياسية والعسكرية والإعلامية والأمنية والعمل الجماهيري والعلاقات العامة والرقابة العامة، وغيرها من الدوائر.واستعرض الأمين العام، أمام المجتمعين آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل حالة "التغول الصهيوني" على شعبنا ومقدساتنا الإسلامية.كما جدد المجتمعون رفضهم لمسلسل التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، بما يحمل ذلك من آثار عكسية على القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.ودعا المجتمعون إلى "وقفة عربية وإسلامية جادة في وجه العدو الصهيوني، حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال".كما توقف المجتمعون عند حالة الصمود الأسطوري للأخ الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 98، داعية إلى "أوسع تضامن شعبي ورسمي معه ومع أسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني".