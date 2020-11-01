شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: استمرار استهتار المواطنين قد يوصلنا لرفع توصيات بفرض إغلاق تام بالقطاع

"الصحة" بغزة: استمرار استهتار المواطنين قد يوصلنا لرفع توصيات بفرض إغلاق تام بالقطاع
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أكد د. رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى، بوزارة الصحة بغزة، أن نسبة الالتزام بارتداء الكمامة بين المواطنين في قطاع غزة لا تتجاوز 10%.

وأضاف في لقاءٍ مع وجهاء مدينة بيت حانون، والشخصيات المجتمعية فيها؛ حول آخر مستجدات مواجهة فيروس (كورونا): أن الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، يحتاج تكاتفاً من الجميع.

وحذر العبادلة من أنه إذا استمر استهتار المواطنين، فقد نصل في مرحلة ما، لرفع توصيات إلى الجهات المختصة بفرض إغلاق تام في قطاع غزة؛ من أجل حماية المواطنين، والحد من تفشي الوباء، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

وأكد مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، بغزة، أن الترابط الاجتماعي والعائلي، سبب أساسي في توسّع انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وقال العبادلة: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في بيت حانون مرتفع جداً، مقارنة بإجمالي أعداد الإصابات على مستوى القطاع.

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