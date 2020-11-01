شؤون فلسطينية

أبو نعيم: بيت حانون الأعلى بتسجيل الإصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع بسبب البعدين العشائري والاجتماعي

أبو نعيم: بيت حانون الأعلى بتسجيل الإصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع بسبب البعدين العشائري والاجتماعي
أبو نعيم خلال اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن البُعد الاجتماعي والعشائري في بيت حانون، هو السبب الأساس في ارتفاع أعداد الإصابات فيها.

وأضاف في لقاءٍ مع وجهاء مدينة بيت حانون، والشخصيات المجتمعية فيها؛ حول آخر مستجدات مواجهة فيروس (كورونا): أن الوزارة لم نغِب عن متابعة الوضع في بيت حانون، و"قُمنا بجولات ميدانية عديدة فيها للاطلاع عن كثب على جهود مواجهة الفيروس".

وتابع: أن بيت حانون هي المنطقة الأعلى في تسجيل الإصابات بالفيروس على مستوى قطاع غزة، داعليا إلى تشكيل لجنة من الأهالي والوجهاء في بيت حانون للمساهمة في جهود محاصرة انتشار الفيروس، والتعاون مع إجراءات الجهات الحكومية حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن أمله بالخروج بنتائج إيجابية من لقاءاتنا مع النخب المجتمعية في المناطق المصنفة "حمراء"، على صعيد زيادة الوعي لدى المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.

وشدد على أنه "لن نسمح باستنزاف جهود الجهات المختصة والأجهزة الأمنية في مواجهة الوباء طوال الفترة الماضية، ويجب أن نصل لقناعة مجتمعية باتخاذ تدابير الوقاية".

يتبع.. 

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