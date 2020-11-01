شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان برام الله ويداهم منازل بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان برام الله ويداهم منازل بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والقدس المحتلة، بينها منازل أسرى في سجون الاحتلال، واعتقلت شابين من رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كوبر قضاء رام الله، وعبثث بمحتويات عدد من المنازل، واعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها بلدة كوبر برام الله، فجر اليوم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشبان مهند العزة، ومرسيل زيبار، وسهيل أبو دية، بعد مداهمة منازلهم في بلدة كوبر شمالي رام الله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير القسامي أمجد عليوي، في شارع المنجرة في خلة الإيمان بمدينة نابلس، علماً أنه وحسب لائحة الاتهام، التي وجهت له فقد ترأس خلية عملية (ايتمار) القسامية.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت في السابق منزل الأسير عليوي، مرات عديدة، آخرها قبل ثلاثة أسابيع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير نظمي أبو بكر في حي السلمة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وهو متهم بتنفيذ عملية "حجر يعبد" بإلقاء حجر على أحد جنود الاحتلال، أدت لمقتله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، ولليوم الثاني على التوالي، تداهم منزل الأسير أبو بكر، بعد أقل من أسبوعين من إغلاق غرفة بمساحة 40 متراً من مجموع مساحة المنزل البالغة 70 متراً، وصبّت فيه مادة البوليتان، وأغلقتها بالشمع الأحمر.

وفي الخليل، اقتحم جنود الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل، في أعقاب إلقاء الشبان قنبلة حارقة على نقطة عسكرية للاحتلال.

وفي سلفيت، اقتحمت قوة عسكرية بلدة كفر الديك قضاء سلفيت، وتواجدت في أكثر من منطقة في البلدة لعدة ساعات قبل انسحابها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزعيم شرق القدس، بعدد من دوريات جيش الاحتلال.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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