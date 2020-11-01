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السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية، السماح جزئيا بأداء مناسك العمرة للقادمين من الخارج، وذلك لأول مرة منذ تعطيلها، إثر تداعيات فيروس (كورونا).

وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لتأدية مناسك العمرة، في منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت مكة المكرمة، حيث أكدت على أنه تم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، كما نقلت (وكالة الأناضول).

وأوضحت أن المرحلة الثالثة، تسمح لـ (20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، حيث بثت الفضائية الرسمية لقطات للمعتمرين في الحرمين الشريفين.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق السبت: إن "المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجياً، ستبدأ الأحد (بتوقيت المملكة) وستصل أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة، بإذن الله".

وأعلنت وزارة الحج في بيان، عودة تدريجية لأداء العمرة، تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية؛ لمنع تفشي الفيروس، في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي.
 
وتم خلال المرحلة الأولى، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم).

وبدأت المرحلة الثانية 18 تشرين الأول/ أكتوبر، بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة% (15 ألف معتمر، و40 ألف مصلٍ في اليوم).

وتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، جزئياً، 20 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ في اليوم، في المرحلة الثالثة التي بدأت الأحد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وسيتم في المرحلة الرابعة، السماح خلالها بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها بنسبة 100%، عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

والمراحل الثلاث الأول، النسبة فيها تكون من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية، بينما المرحلة الرابعة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام.

وقررت الرياض، وقف أداء العمرة بسبب جائحة (كورونا)، ونظمت موسم حج "محدود للغاية"، اقتصر على المقيمين داخل المملكة.

وأفادت وزارة الصحة، السبت، بتسجيل 19 وفاة و402 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 433 حالة تعاف منه، مضيفة أن حصيلة المصابين، ارتفعت إلى 347.282، منهم 5.402 متوفٍ، و333.842 متعافياً.

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