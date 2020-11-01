سلطة النقد: لا خصومات من القسط المستحق على راتب شهر سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق على راتب شهر أيلول/ سبتمبر 2020، لموظفي القطاع العام.
أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق على راتب شهر أيلول/ سبتمبر 2020، لموظفي القطاع العام.
وشددت في بيان مقتضب، على ضرورة حسم قيمة القسط الشهري للموظف العام المقترض، الذي يتقاضى راتباً كاملاً.
وأضافت: أنه سيتم حسم كامل القسط الشهري، للموظف الذي لديه مصدر دخل آخر.
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