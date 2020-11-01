سلطة النقد: لا خصومات من القسط المستحق على راتب شهر سبتمبر





وشددت في بيان مقتضب، على ضرورة حسم قيمة القسط الشهري للموظف العام المقترض، الذي يتقاضى راتباً كاملاً.





وأضافت: أنه سيتم حسم كامل القسط الشهري، للموظف الذي لديه مصدر دخل آخر.









رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق على راتب شهر أيلول/ سبتمبر 2020، لموظفي القطاع العام.