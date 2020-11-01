عربي

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، إلى إثيوبيا في زيارة رسمية، تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.

ويرافق البرهان في زيارته لإثيوبيا كل من: وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين والفريق أول جمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، كما نقلت (العربية نت).

وأعلنت الحكومة السودانية، استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، اليوم الأحد، بين وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.

وستستأنف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الأحد بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي، كما نقلت وكالة (الأنباء السودانية).

وأضافت، أن الدول الثلاث، توافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد، حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية آب/ أغسطس الماضي.

وفي اجتماع عقده الأسبوع الماضي في القاهرة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، تمسّكهما بالتوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم" حول سد النهضة الإثيوبي، وهو مطلب تعارضه أديس أبابا.

واتّهمت إثيوبيا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتحريض على "حرب" ضدها على خلفية السد، بعدما انتقد المشروع الإثيوبي، وألمح إلى أن مصر يمكن أن تدمّره، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على النيل في الريّ ومياه الشرب، فيما تقول إثيوبيا: إن المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروري لازدهارها.

ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات، أخفقت في الوصول إلى اتفاق، وتوقفت المفاوضات منذ آب/ أغسطس الماضي بين الدول الثلاث، جراء خلافات حول آلية تعبئة وتشغيل السد.

وأعلنت الولايات المتّحدة في أوائل أيلول/ سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا؛ رداً على قرار أديس أبابا البدء بملء سد النهضة، قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم، الذي تبنيه على النيل الأزرق، حيث بدأت إثيوبيا ببناء السد منذ 2011، ويتوقع أن يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي، عبر خبراء ومراقبين.

أخبار ذات صلة

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

مصر: 170 إصابة بفيروس (كورونا) و8 وفيات في 24 ساعة الماضية

مصر: 170 إصابة بفيروس (كورونا) و8 وفيات في 24 ساعة الماضية

العراق: محتجون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ذي قار

العراق: محتجون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ذي قار

الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 5 من أسراهم في صفقة تبادل

الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 5 من أسراهم في صفقة تبادل

المغرب: تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت باستفتاء على تعديلات الدستور

الجزائر: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت باستفتاء على تعديلات الدستور

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بحر يدعو لإرساء استراتيجية فلسطينية موحدة للرد على تداعيات وعد بلفور

بحر يدعو لإرساء استراتيجية فلسطينية موحدة للرد على تداعيات وعد بلفور

وزارة الاقتصاد تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة (كورونا)

وزارة الاقتصاد تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة (كورونا)

الحساينة: وعد بلفور كان أصل المؤامرة التي استهدفت ولا زالت أمتنا العربية والإسلامية

الحساينة: وعد بلفور كان أصل المؤامرة التي استهدفت ولا زالت أمتنا العربية والإسلامية

هيئة الأسرى: ظروف احتجازية مقلقة تعشيها الأسيرات الموقوفات بمعتقل (الشارون)

هيئة الأسرى: ظروف احتجازية مقلقة تعشيها الأسيرات الموقوفات بمعتقل (الشارون)

الاحتلال يُداهم خربة إبزيق بالأغوار الشمالية ويُخطرت مواطناً بإزالة خيمته

الاحتلال يُداهم خربة إبزيق بالأغوار الشمالية ويُخطرت مواطناً بإزالة خيمته

الخليل: إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر باقتحام الاحتلال لبلدة دورا

الخليل: إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر باقتحام الاحتلال لبلدة دورا

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة اليوم

قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة اليوم

منوعات

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان البطانة..وتعلق على أزياء والدتها &#34;شو بزنس&#34;

ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان البطانة..وتعلق على أزياء والدتها "شو بزنس"

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

شاهد: &#34;حد عملي عمرة&#34;.. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

شاهد: "حد عملي عمرة".. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ &#34;ورم&#34;

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ "ورم"

زوج إبنة نجلاء فتحي:&#34;واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها&#34;

زوج إبنة نجلاء فتحي:"واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها"

عربي

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة