فرنسا: توقيف شخصين على ذمة التحقيقات في هجوم نيس



ويوم أمس السبت، أطلق رجل مسلح مجهول، النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في (52 عاماً)، عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ 7 في مدينة ليون، فيما تمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.







تأتي هذه الأحداث في فرنسا، في خضم احتجاجات، وغضب كبير يسود عدة دول إسلامية وعربية، بعد نشر وسائل إعلام فرنسية رسوماً مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، توقيف شخصين على ذمة التحقيقات في هجوم كاتدرائية نوتردام في نيس.وقُتل يوم الخميس الماضي، ثلاثة أشخاص طعناً، في هجوم من قبل شاب من أصول تونسية.