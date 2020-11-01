إندونيسيا: زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب مقاطعة مالوكو





رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس (ريختر)، اليوم الأحد، مقاطعة مالوكو الإندونيسية.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، أن مركز الزلزال، يقع على بعد 198 كيلومتراً شمال غرب منطقة جنوب غرب مالوكو، التابعة للمقاطعة، مؤكدة على أن عمق الزلزال، بلغ 196 كيلومتراً تحت سطح الأرض، كما نقلت (وكالة الأناضول).ووردت معلومات حول عدم سقوط ضحايا وخسائر مادية، جراء الزلزال، حيث ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات مدينة أمبون، عاصمة مقاطعة مالوكو، أودى بحياة 39 شخصاً، في 26 أيلول/ سبتمبر عام 2019.