الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 98 على التوالي





ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسير قد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظراً لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ورفضه الحصول على المحاليل والمدعمات.



وقالت: إن الأسير الأخرس، القابع في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، يعاني من إعياء واجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسده، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية، وصداع شديد.



وأعرب الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه عن مخاوف حقيقية، من أن يؤثر ذلك على وظائف الأعضاء الحيوية في جسده، كالكلى والكبد والقلب، وبالتالي تكون حياته عرضة للخطر بشكل مفاجئ وفي أية لحظة، مشيراً إلى أن محكمة الاحتلال العليا، قد رفضت الطلب الذي قدمته محامية الأخرس أحلام حداد، الأحد الماضي، لنقله إلى مستشفى النجاح، أو المقاصد.



وقال: إن جهوداً مكثفة تبذل على الصعيدين القانوني والسياسي، بجانب التواصل مع برلمانات العالم، للضغط على سلطات الاحتلال؛ لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته.



واعتقل الأخرس، بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل (حوارة) وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن (عوفر)، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

رام الله - دنيا الوطنيزداد الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 98 يوماً، خطورة يوماً بعد يوم.