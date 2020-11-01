مصر: 170 إصابة بفيروس (كورونا) و8 وفيات في 24 ساعة الماضية



وأعلنت الوزارة عن تعافي وخروج 99 حالة من الفيروس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99452 حالة.



وبحسب إحصاءات رسمية، فإن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، في البلاد حتى السبت، هو 107555 حالة من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و6266 حالة وفاة.



وأشارت الصحة المصرية إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 أيار/ مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا).



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول، بشأن فيروس (كورونا)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس (كورونا) المستجد والأمراض المعدية.

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، 170 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و8 حالات وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.