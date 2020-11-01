الشرطة تكشف ملابسات انتحار فتاة من سكان مخيم النصيرات



أكدت المباحث العامة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من خلال معاينة مسرح الجريمة، وتدوين أقوال الشهود، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاة الفتاة، وأنها قامت بشنق نفسها، بواسطة حبل في سقف منزلهم.



ودعت المباحث العامة إلى تحري الدقة في نشر الاخبار، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، منعاً لنشر الشائعات، وكل من يخالف، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنكشفت المباحث العامة بالشرطة في غزة، اليوم الأحد، عن ملابسات وفاة الفتاة (ي. ج)، 15 عاماً من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، أمس.