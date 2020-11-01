شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات انتحار فتاة من سكان مخيم النصيرات

الشرطة تكشف ملابسات انتحار فتاة من سكان مخيم النصيرات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المباحث العامة بالشرطة في غزة، اليوم الأحد، عن ملابسات وفاة الفتاة (ي. ج)، 15 عاماً من سكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، أمس.

أكدت المباحث العامة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من خلال معاينة مسرح الجريمة، وتدوين أقوال الشهود، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاة الفتاة، وأنها قامت بشنق نفسها، بواسطة حبل في سقف منزلهم.

ودعت المباحث العامة إلى تحري الدقة في نشر الاخبار، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، منعاً لنشر الشائعات، وكل من يخالف، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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