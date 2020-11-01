شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: 185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي 189 حالة

"الصحة" بغزة: 185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي 189 حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعد إجراء 2159 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تم تعافي 189 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 6730 إصابة منها حالات نشطة حاليا 2383 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 4313 حالة، وعدد الوفيات 34.

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