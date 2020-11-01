"الصحة" بغزة: 185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي 189 حالة





يأتي ذلك بعد إجراء 2159 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تم تعافي 189 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 6730 إصابة منها حالات نشطة حاليا 2383 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 4313 حالة، وعدد الوفيات 34.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).