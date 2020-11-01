العراق: محتجون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ذي قار

أغلق محتجون عراقيون، اليوم الأحد، مبنى محافظة ذي قار جنوبي البلاد، احتجاجاً على سوء إدارة المحافظة.



وقال ناشطون وشهود عيان: "أغلق العشرات من المتظاهرين صباح اليوم، مبنى محافظة ذي قار وسط مدينة الناصرية، وطالبوا بإقالة المحافظ، ناظم الوائلي، لسوء إدارته للمحافظة".



فيما أوضح ناصر العبادي، أحد الناشطين، "أن المتظاهرين تجمعوا أمام المدخل الرئيس للمبنى، دون أي تصادم مع قوات الأمن المكلفة بحماية المبنى".



ويتزامن الاحتجاج في محافظة ذي قار، مع إنهاء الاحتجاجات من قبل قوات الأمن في بغداد والبصرة، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد (تتبع لوزارة الدفاع)، إعادة فتح ساحة التحرير، وجسر الجمهورية وسط بغداد، بعد إغلاقهما لأكثر من عام، إثر الاحتجاجات الشعبية.



وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة، وتردي الأوضاع المعيشية المتردية.



ونجح الحراك في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ويضغط على الكاظمي، للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.

رام الله - دنيا الوطن