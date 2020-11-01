الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 5 من أسراهم في صفقة تبادل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الحوثيون، أمس السبت، عن إطلاق سراح 5 من أسراهم، في صفقة تبادل بينهم وبين القوات الحكومية في محافظة مأرب، تمت بجهود محلية.



وقال مسؤول ملف الأسرى عبد القادر المرتضى، عبر تغريدة في موقع (تويتر): "تم اليوم تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية، في عملية تبادل (مع الحكومة) في جبهة مأرب بجهود محلية"، كما نقلت (روسيا اليوم).



فيما لم يصدر أي تعليق من قبل القوات الحكومية في محافظة مأرب حتى اللحظة، لتأكيد الخبر أو نفيه، حيث نجحت الوساطات خلال الأعوام الماضية، التي يقودها زعماء قبليون في الإفراج عن أكثر من 2500 أسير من الجانبين حتى أواخر العام 2019، وفق ما ذكرت بعض المواقع المحلية المحايدة.