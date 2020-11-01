عربي

المغرب: تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب، يوم السبت، قفزة كبيرة مقارنة باليوم السابق، في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

ووفق وزارة الصحة في البلاد، فإنه تم تسجيل 70 وفاة و3.790 إصابة بالفيروس، فضلاً عن 3.350 حالة تعاف.

وكانت حصيلة (كورونا) المعلنة الجمعة، تشير إلى 53 وفاة و3.256 إصابة بالفيروس، ما يعني أن الأرقام المعلنة السبت، تشير إلى قفزة في الوفيات بنسبة 50%، وفي الإصابات بـ 16%.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين، ارتفعت إلى 219.084، منهم 3.695 متوفياً، و181.275 متعافياً.

أخبار ذات صلة

الجزائر: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت باستفتاء على تعديلات الدستور

الجزائر: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت باستفتاء على تعديلات الدستور

انفجار عبوة ناسفة القيت على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

انفجار عبوة ناسفة القيت على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

الإفتاء الأردنية: من يتهاون بالحجر الصحي ويتسبب بموت غيره فهو قاتل

الإفتاء الأردنية: من يتهاون بالحجر الصحي ويتسبب بموت غيره فهو قاتل

ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو

ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو

السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

الصحة السعودية تسجل أكثر من 400 إصابة و19 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل أكثر من 400 إصابة و19 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 57 حالة وفاة و3301 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 57 حالة وفاة و3301 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق.. قتيلان ومصابون في انفجار بخط أنابيب غاز

العراق.. قتيلان ومصابون في انفجار بخط أنابيب غاز

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

روحي فتوح يدعو الإدارة الأمريكية إلى احترام القانون الدولي

روحي فتوح يدعو الإدارة الأمريكية إلى احترام القانون الدولي

&#34;الإحصاء&#34; ووزارة الاقتصاد الوطني يستعرضان واقع القطاع الصناعي باليوم الوطني للمنتج الفلسطيني

"الإحصاء" ووزارة الاقتصاد الوطني يستعرضان واقع القطاع الصناعي باليوم الوطني للمنتج الفلسطيني

غزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

غزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في مخيم العروب

إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في مخيم العروب

من داخل السجون.. الشيخ حسن يوسف يدعو لإنجاز الوحدة الوطنية

من داخل السجون.. الشيخ حسن يوسف يدعو لإنجاز الوحدة الوطنية

قُتل خلال شجار بحي الزيتون.. الشرطة بغزة تعتقل قاتل المواطن مروان الحداد

قُتل خلال شجار بحي الزيتون.. الشرطة بغزة تعتقل قاتل المواطن مروان الحداد

راصد جوي: انخفاضات متتالية لدرجات الحرارة وتساقط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

راصد جوي: انخفاضات متتالية لدرجات الحرارة وتساقط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

أبوبكر: وضع الأسير الأخرس الصحي صعب مع اقتراب دخول اليوم المئة بالإضراب

أبوبكر: وضع الأسير الأخرس الصحي صعب مع اقتراب دخول اليوم المئة بالإضراب

منوعات

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

شاهد: &#34;حد عملي عمرة&#34;.. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

شاهد: "حد عملي عمرة".. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ &#34;ورم&#34;

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ "ورم"

زوج إبنة نجلاء فتحي:&#34;واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها&#34;

زوج إبنة نجلاء فتحي:"واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها"

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بختام &#34;الجونة&#34;..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها &#34;البطانة&#34; الشهير وتحدث ضجة كبيرة

شاهد: بختام "الجونة"..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها "البطانة" الشهير وتحدث ضجة كبيرة

عربي

المغرب: تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإفتاء الأردنية: من يتهاون بالحجر الصحي ويتسبب بموت غيره فهو قاتل

الإفتاء الأردنية: من يتهاون بالحجر الصحي ويتسبب بموت غيره فهو قاتل

ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو

ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو

السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة