المغرب: تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل المغرب، يوم السبت، قفزة كبيرة مقارنة باليوم السابق، في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).





ووفق وزارة الصحة في البلاد، فإنه تم تسجيل 70 وفاة و3.790 إصابة بالفيروس، فضلاً عن 3.350 حالة تعاف.



وكانت حصيلة (كورونا) المعلنة الجمعة، تشير إلى 53 وفاة و3.256 إصابة بالفيروس، ما يعني أن الأرقام المعلنة السبت، تشير إلى قفزة في الوفيات بنسبة 50%، وفي الإصابات بـ 16%.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين، ارتفعت إلى 219.084، منهم 3.695 متوفياً، و181.275 متعافياً.





رام الله - دنيا الوطن