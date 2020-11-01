إسرائيل: انطلاق مرحلة التجارب السريرية على اللقاح ضد (كورونا)



وفي المرحلة الأخيرة، سيُختبر اللقاح على 30 ألف شخص، فيما من المرتقب أن تمتد التجربة على نحو ستة أشهر، وفي ختامها سيتقرر ما إذا كان بالإمكان تطعيم جميع الإسرائيليين بصورة آمنة.



وحصل المعهد البيولوجي، على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الصحة الإسرائيلية، للشروع في اختبار اللقاح على بني البشر.

وتجرى التجارب في مستشفيي "هداسا القدس" و"شيبا" في تل هاشومير، بمشاركة 80 متطوعاً، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).