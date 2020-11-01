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تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير وأردوغان يتفقد أعمال البحث والإنقاذ

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير وأردوغان يتفقد أعمال البحث والإنقاذ
أردوغان يتفقد مكان الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 43 قتيلا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصا، بينهم حالة غرق، أُصيب 896 آخرون بجروح.

في السياق، تفقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، سير أعمال البحث والانقاذ في ولاية إزمير، عقب تعرضها للزلزال.

ووصل أردوغان إلى ولاية إزمير (غرب)، وتوجه إلى مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وعقد أردوغان اجتماعا مع المسؤولين في مركز التنسيق، واطلع خلاله على معلومات حول سير أعمال البحث والإنقاذ والمساعدات للمتضررين من الزلزال.

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