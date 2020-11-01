شؤون فلسطينية

رام الله: القوى الوطنية تدعو لإحياء ذكرى "وعد بلفور" أمام مستوطنة (بيت إيل)

رام الله: القوى الوطنية تدعو لإحياء ذكرى "وعد بلفور" أمام مستوطنة (بيت إيل)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، رفضها لكل المقترحات، التي تحاول الالتفاف على الحقوق الوطنية المشروعة المكفولة بقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن في مقدمة ذلك حق العودة، وتقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وأكدت، وفي ذكرى وعد بلفور المشؤوم بالرغم من مرور 103 أعوام على هذا الوعد، واصل الشعب الفلسطيني تمسكه بأرضه ووطنه.

ودعت القوى لإحياء الذكرى على الحاجز العسكري أمام مستوطنة (بيت إيل)، على المدخل الشمالي للبيرة، ونقاط الاحتكاك والتماس، تأكيداً على تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه الوطني المشروع لنيل حقوقه.

ومن المقرر، أن تنطلق المسيرة الساعة 12 ظهراً يوم غد الاثنين، من دوار أحمد الشقيري قرب المستحضرات الطبية بمشاركة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والحركة الطلابية في الجامعات والمعاهد في رام الله والبيرة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، والاتحادات النسوية، والعمالية، والمهنية والفعاليات الوطنية والشعبية، ونشطاء المقاومة الشعبية، حيث جرى التنسيق مع هذه الأطر، والهيئات لتحقيق أوسع مشاركة في هذه الفعالية المهمة التي تأتي ذكراها في ظرف سياسي بالغ الدقة والخطورة، حيث تتصاعد مخططات الضم، ضمن سياسات تكريس الأمر الواقع الاحتلالي، واستمرار الهرولة لمستنقع التطبيع المجاني مع الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

كما دعت القوى لتكثيف الحراك الشعبي نصرة للأسير ماهر الأخرس، وهو يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 98 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ودعت للمشاركة في الاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي، بعد غد الثلاثاء؛ اسناداً لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخضوها، ورفضاً للقمع المتواصل بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

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