روحي فتوح يدعو الإدارة الأمريكية إلى احترام القانون الدولي

روحي فتوح

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، روحي فتوح، الإدارة الأمريكية إلى احترام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، فيما يخص القدس المحتلة.



وقال فتوح في تصريح له اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: ان إعلان وزير الخارجية الأمريكي، السماح للمواطن الأمريكي المولود بالقدس المحتلة، بوضع اسم (إسرائيل) بخانة مكان الولادة، بجوازات السفر، يؤكد إصرار واشنطن على مشاركتها ودعمها الاحتلال الإسرائيلي في تعنتها واعتداءاتها على تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني، وانتهاكها للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة 181، 194 فيما يخص وضع القدس المحتلة.



ودان فتوح اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بشكل يومي ومتكرر، والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم وهدمهم لمنازلهم، من أجل تهويد المنطقة من خلال سيطرتهم عليها بالقوة.



وأكد فتوح، أن القدس تعتبر من أهم قضايا الصراع مع الاحتلال، ومحور القضية الفلسطينية، وخطاً أحمر ليس فقط للفلسطينيين وإنما للعالمين العربي والاسلامي.



وفي نفس السياق، أدان فتوح الاتفاقية الإسرائيلية الأميركية للتعاون العلمي، والتي وقعها السفير الأمريكي مع نتنياهو في مستوطنة (ارائيل) والتي تعطي الضوء الاخضر لضم المستوطنات الإسرائيلية، والتي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وتنتهك القانون الدولي، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.



ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف، ولجم سياسات الحكومة الأمريكية، والتي تعمل على دعم الاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية.