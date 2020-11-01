"الإحصاء" ووزارة الاقتصاد الوطني يستعرضان واقع القطاع الصناعي باليوم الوطني للمنتج الفلسطيني

إجمالي قيمة أعلى عشر سلع تم تصديرها من فلسطين* لعام 2019 (القيمة بالألف دولار أمريكي) السلعه القيمة حجر بناء 143,846 أكياس بلاستيك 55,626 زيت زيتون بكر 52,827 مقاعد منجدة 38,266 تمور 37,570 حديد خردة 36,355 رخام ومرمر 30,061 حصمة 29,670 أثاث خشبي لغرف النوم 25,984 أحذية جلدية 25,674 المجموع 475,879

انخفاض في أسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا والمصدرة إلى الخارج خلال فترة التأثر بجائحة كورونا في العام 2020



سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين انخفاضاً مقداره 2.88% خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الأول 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 94.06 خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بـ 96.85 خلال الربع الأول 2020. سنة الأساس (2018=100).



ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 7.16%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 6.80%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 1.74%، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.99% خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع السابق. سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال الربع الثاني 2020 انخفاضاً مقداره 3.04%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 1.52% مقارنة بالربع السابق.



تأثرا بتداعيات جائحة كورونا اضطرت المنشآت الصناعية إلى خفض كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين



شهد الربع الأول من عام 2020 انخفاض في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.17% ليستمر هذا الانخفاض خلال الربع الثاني 2020 لتصل النسبة إلى 2.52%.



ملاحظة:



البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



وأفادت بيانات وزارة الاقتصاد الوطني أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2019 شهد إرتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع إنخفاضاً بنسبة 18.8% مقارنة بالعام 2018، حيث تم ترخيص 138 مصنعا جديدا بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.كما أشارت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى أن هناك 4,300 مواصفة فلسطينية، و86 بندا من التعليمات الفنية الإلزامية، و71 شركة تحمل شهادة الجودة، إضافة لاعتماد 53 منشأة صناعية تعمل في مجال صناعة الكمامات واللباس الواقي خلال العام 2020.وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، تم إيداع 2,320 علامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد من أجل تسجيلها خلال عام 2019، في حين تم تسجيل 2,225 علامة جديدة، إضافة لتجديد 1,542 علامة تجارية.تشغل المؤسسات الصناعية 122 ألف عامل منهم 79% عاملون بأجر.بلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية في فلسطين 121,763 عاملاً (95,722 عاملا في الضفة الغربية، 26,041 عاملا في قطاع غزة)، بارتفاع نسبته 7.9% مقارنة بالعام 2018، وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 20.7% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 79.3%. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 723.4 مليون دولار أمريكي.المدن الصناعية ساهمت في ايجاد 3,000 فرصة عملعلى صعيد المدن والمناطق الصناعية، أشارت البيانات أن 112 منشأة صناعية عاملة في المناطق الصناعية (بيت لحم، أريحا، وغزة) وتشغل هذه المنشآت 3,000 عامل حسب بيانات وزارة الاقتصاد.تنتج المؤسسات الصناعية أكثر من 5 مليار دولار أمريكي سجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الصناعية عام 2019 نموا بمقدار 3.8% عن العام السابق 2018، حيث بلغت قيمته 5,144.9 مليون دولار أمريكي (4597.8 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية، 547.1 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة). فيما يخص قطاع الذهب دمغت وزارة الاقتصاد الوطني 8.6 طن من الذهب خلال عام 2019، مع الإشارة إلى أن هذا القطاع يشمل حوالي 700 منشأة من مصنع وورشة ومحل، وتشغل هذه المنشآت حوالي 3 آلاف عامل.تراجع مساهمة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عبر الزمن لتشكل حوالي 13% تساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وشهدت هذه النسبة تراجعا بين عامي 1994-2019 إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية من الناتج المحلي 22% عام 1994 ووصلت إلى 13% في عام 2019. تصدر فلسطين* حوالي مليار دولار أمريكي، تشكل السلع وطنية المنشأ ثلاثة أرباع تلك الصادراتبلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام 2019 حوالي 1,104 مليون دولار أمريكي حيث انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع عام 2018. وشكلت الصادرات وطنية المنشأ 73% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع عام 2018.فيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2019 فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديرا بواقع 144 مليون دولار أمريكي يليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 56 مليون دولار أمريكي. وكان آخرها الأحذية الجلدية بقيمة 26 مليون دولار أمريكي.