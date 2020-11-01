صحيفة إسرائيلية: تقديرات المؤسسة الأمنية تشير لاحتمال اندلاع تصعيد من القطاع قريباً





ووفق ما نقلت صحيفة (هآرتس): فإن التقديرات في المؤسسة الأمنية، تشير إلى احتمال اندلاع تصعيد جديد من قطاع غزة، ربما في وقت قريب من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد غدٍ الثلاثاء.





وأضافت: أن التصعيد، ربما يأتي مع اقتراب ذكرى اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.





وتابعت (هآرتس): "كما تسبب الإجراءات الإسرائيلية البطيئة إحباطاً لدى (حماس) حيث إنه وفقًا للتفاهمات الأخيرة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية، كان من المفترض أن ترفع إسرائيل العديد من القيود، وتسمح بالترويج لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، وحتى الآن لم يتم القيام بذلك".

رام الله - دنيا الوطنتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باحتمال اندلاع تصعيد جديد من قطاع غزة، بسبب قرب حلول ذكرى اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى عدم التزام إسرائيل، ببنود التفاهمات الأخيرة.