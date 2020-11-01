جريمة مروعة.. مقتل ثلاثة أشخاص عرب بإطلاق نار في الجليل الأعلى









رام الله - دنيا الوطنقتل ثلاثة أشخاص عرب، فجر اليوم الأحد، متأثرين بجروحهم الخطيرة، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار بالقرب من متنزه (تال دان) قرب (كريات شمونة) في منطقة الجليل الأعلى، فجر اليوم الأحد.ووفقاً للشرطة، فإن ضحايا جريمة إطلاق النار هم: شابان من البعنة وجديدة المكر (57 و41 عاماً)، وشاب (38 عاماً) من قرية ساجور.ووفق ما نقل موقع (عرب 48)، فإن أسماء الضحايا هم: الشاب سهير حسن (38 عاماً) من بلدة ساجور، والشاب رامي يعقوب أبو ظلام (41 عاماً) من جديدة المكر.وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغاً حول إصابة ثلاثة أشخاص في جريمة إطلاق نار، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان، لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصابين، بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهم.وجاء على لسان أفراد الطاقم الطبي، الذي وصل إلى مسرح الجريمة، أن "الضحايا كانوا فاقدين للوعي، وبدون تنفس ونبض، إذ عانوا من جروح حرجة في أنحاء أجسادهم، وقد اضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاتهم في المكان".وقُتل منذ مطلع العام الجاري 80 ضحية، بينها 14 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي داخل أراضي 48.