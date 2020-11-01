كندا: قتيلان وخمسة جرحى بهجوم بسلاح أبيض بمدينة كيبيك واعتقال مشتبه به

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رام الله - دنيا الوطنقتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، في هجوم بسلاح أبيض، في مدينة كيبيك الكندية، فيما تم اعتقال مشتبه به.وكانت الشرطة الكندية، أعلنت سقوط عدد من الضحايا بسلاح أبيض في "كيبيك"، وتوقيف مشتبه به، وفق ما نقلت قناة (العربية).