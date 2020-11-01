دولي

كندا: قتيلان وخمسة جرحى بهجوم بسلاح أبيض بمدينة كيبيك واعتقال مشتبه به

كندا: قتيلان وخمسة جرحى بهجوم بسلاح أبيض بمدينة كيبيك واعتقال مشتبه به
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، في هجوم بسلاح أبيض، في مدينة كيبيك الكندية، فيما تم اعتقال مشتبه به.

وكانت الشرطة الكندية، أعلنت سقوط عدد من الضحايا بسلاح أبيض في "كيبيك"، وتوقيف مشتبه به، وفق ما نقلت قناة (العربية).


يتبع.. 

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