صيدم: نتطلع لرد نهائي من حماس ببعض النقاط ويجب حسم الأمر بالتوجه للانتخابات

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إننا تجاوزنا الفترة الزمنية المحددة في البيان الختامي للقاء الأمناء العامين، مشيراً إلى "أننا نتطلع لاستلام رد نهائي من حماس فيما يتعلق ببعض النقاط، التي جرى نقاشها، خاصة في لقائها الأخير في القاهرة.





وتابع صيدم: من المهم حسم الأمر تجاه التوجه للانتخابات، ونعول على إيجابية، تحمل كل الفضائل الوطنية المسؤولية مع هذا الموضوع.





وأعرب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عن أمله بأن "نسمع من حماس في الساعات والأيام المقبلة لحسم الأمور، وتنظيم لقاء آخر للأمناء العامين، وأن يصدر المرسوم الرئاسي للتوجه للانتخابات، ليكون صندوق الاقتراع هو الحكم وسيد الموقف بين أبناء الشعب، مستنداً للديمقراطة التي نحترمها جميعاً".

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، صبري صيدم، اليوم الأحد، أن حركته تتطلع لاستلام رد نهائي من حركة (حماس)، فيما يتعلق ببعض النقاط.