أبو حسنة: عودة طلبة (أونروا) للمدارس بالقطاع جزئية وجهود كبيرة تُبذل من أجل التمويل





وأشار إلى أن هناك عجزاً قيمته 130 مليون دولار، ولا نريد أن نكرر ما حدث العام الماضي، وهو نقل العجز من عام إلى آخر، لافتاً إلى أن العجز، سيكون فيما يتعلق بدفع الرواتب في الشهرين المقبلين، وأيضاً في بعض البرامج.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة: إن طلبة الصفوف الإعدادية بـ (أونروا) بقطاع غزة، سيعودون إلى المدارس غداً الاثنين.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أننا لا نستطيع القول بأنها عودة شاملة، هي عودة جزئية، تتعلق بطلاب المرحلة الإعدادية فقط، وسيتم اتباع التعليم المدمج.وقال أبو حسنة: سيتم التواصل مع نصف عدد الطلبة عبر التعليم عن بعد، والنصف الآخر سيأتي إلى المدارس، والعكس في اليوم التالي، مشدداً على أن المناطق المصنفة حمراء لن يكون بها دراسة، حيث إن قطاع غزة، أكثر المناطق في العالم اكتظاظاً، وحتى هذه المناطق لا يوجد بها حركة تنقل.وفيما يتعلق بميزانية (أونروا)، أكد المتحدث باسمها، أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا الإطار، حيث إن مفوض (أونروا) زار عدة دول، أبرزها ألمانيا والسعودية، واليوم يزوز دولة قطر من أجل جلب التمويل.