الطقس: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 24-16 20-13 20-13 بيت لحم 24-16 20-13 20-13 رام الله والبيرة 23-15 19-12 19-12 طولكرم 27-17 25-16 25-16 نابلس 25-17 21-14 21-14 قلقيلية 27-17 25-16 25-16 جنين 29-18 26-16 26-16 سلفيت 24-16 20-13 20-13 طوباس 30-18 27-16 27-16 روابي 24-16 20-13 20-13 الخليل 23-15 19-12 19-12 غزه 26-18 23-17 23-17 أريحا 32-21 29-19 29-19 خانيونس 26-18 23-17 23-17 الأغوار الشمالية 30-19 27-17 27-17 رفح 27-17 25-16 25-16

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: