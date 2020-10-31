الشرطة الفرنسية: احتجاز مشتبه به على خلفية الهجوم على كاهن بمدينة ليون

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية، باحتجاز رجل، يشتبه بأنه على صلة بالهجوم على كاهن في مدينة ليون، اليوم السبت.



وأوضحت المصادر، في حديث لوسائل إعلام، أن عناصر شرطة، احتجزوا الرجل في مقهى بالدائرة الـ 3 في ليون، مضيفة أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزته، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولم تبين المصادر مع ذلك، ما إذا كان هذا الشخص مشتبهاً به بتنفيذ الهجوم.



وفي وقت سابق من السبت، أطلق رجل مسلح مجهول، النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في (52 عاماً)، عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ 7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.



وفتحت السلطات الفرنسية، تحقيقاً جنائياً على خلفية الهجوم في مدينة ليون، مؤكدة أن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن.