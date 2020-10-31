دولي

الشرطة الفرنسية: احتجاز مشتبه به على خلفية الهجوم على كاهن بمدينة ليون

الشرطة الفرنسية: احتجاز مشتبه به على خلفية الهجوم على كاهن بمدينة ليون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية، باحتجاز رجل، يشتبه بأنه على صلة بالهجوم على كاهن في مدينة ليون، اليوم السبت.

وأوضحت المصادر، في حديث لوسائل إعلام، أن عناصر شرطة، احتجزوا الرجل في مقهى بالدائرة الـ 3 في ليون، مضيفة أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزته، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم تبين المصادر مع ذلك، ما إذا كان هذا الشخص مشتبهاً به بتنفيذ الهجوم. 

وفي وقت سابق من السبت، أطلق رجل مسلح مجهول، النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في (52 عاماً)، عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ 7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.

وفتحت السلطات الفرنسية، تحقيقاً جنائياً على خلفية الهجوم في مدينة ليون، مؤكدة أن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن.

أخبار ذات صلة

الصحة الفرنسية تسجل 35641 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفرنسية تسجل 35641 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

تركيا ترفض عرضاً إسرائيلياً للمساعدة بعد زلزال إزمير

تركيا ترفض عرضاً إسرائيلياً للمساعدة بعد زلزال إزمير

الأسبوع الـ 19.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

الأسبوع الـ 19.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

بريطانيا تتجاوز مليون إصابة بـ(كورونا) وسط ارتفاع حاد للوفيات

بريطانيا تتجاوز مليون إصابة بـ(كورونا) وسط ارتفاع حاد للوفيات

الصين تحذر من معلبات برازيلية تحوي فيروس (كورونا)

الصين تحذر من معلبات برازيلية تحوي فيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)

روسيا: رجل يهاجم قوات أمن قرب قيادة شرطة موسكو

روسيا: رجل يهاجم قوات أمن قرب قيادة شرطة موسكو

الشرطة الفرنسية: إصابة كاهن في حادثة إطلاق نار بمدينة ليون وفرار المنفذ

الشرطة الفرنسية: إصابة كاهن في حادثة إطلاق نار بمدينة ليون وفرار المنفذ

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في مخيم العروب

إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في مخيم العروب

من داخل السجون.. الشيخ حسن يوسف يدعو لإنجاز الوحدة الوطنية

من داخل السجون.. الشيخ حسن يوسف يدعو لإنجاز الوحدة الوطنية

الخارجية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بأمريكا

الخارجية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بأمريكا

الخارجية تُصدر إعلاناً حول سفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال لعدة بلدان

الخارجية تُصدر إعلاناً حول سفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال لعدة بلدان

الشرطة: مصرع مواطن (32 عاماً) بانفجار جسم متفجر في نابلس

الشرطة: مصرع مواطن (32 عاماً) بانفجار جسم متفجر في نابلس

التنمية الاجتماعية بغزة تُحدد معايير المستفيدين من المنحة القطرية

التنمية الاجتماعية بغزة تُحدد معايير المستفيدين من المنحة القطرية

وزيرة المرأة تطلق الجيل الثاني من الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325

وزيرة المرأة تطلق الجيل الثاني من الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325

طالع: أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر نوفمبر

طالع: أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر نوفمبر

منوعات

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

اليوم.. محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر

شاهد: &#34;حد عملي عمرة&#34;.. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

شاهد: "حد عملي عمرة".. عايدة رياض تتصدر جوجل بعد كشف ديانتها الحقيقية

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

صور: أصالة بظهور مفاجئ في ختام مهرجان الجونة

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ &#34;ورم&#34;

فرح الهادي تصدم متابعيها بإعلان إصابتها بـ "ورم"

زوج إبنة نجلاء فتحي:&#34;واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها&#34;

زوج إبنة نجلاء فتحي:"واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة مش هشيل جزمتها"

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

صورة: الراقصة جوهرة بفستان شفاف في ختام مهرجان الجونة

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: دانة الطويرش تثير الجدل بتحية صدام حسين

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بدور البراهيم تثير غضب المتابعين مرة جديدة بسكب الحليب على الحذاء

شاهد: بختام &#34;الجونة&#34;..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها &#34;البطانة&#34; الشهير وتحدث ضجة كبيرة

شاهد: بختام "الجونة"..ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها "البطانة" الشهير وتحدث ضجة كبيرة

عربي

ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو

ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو

السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

الصحة السعودية تسجل أكثر من 400 إصابة و19 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل أكثر من 400 إصابة و19 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 57 حالة وفاة و3301 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 57 حالة وفاة و3301 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)