انفجار عبوة ناسفة القيت على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن السكان في بغداد، سمعوا، مساء اليوم السبت، دوي انفجار قوي وسط العاصمة العراقية.
وقالت وسائل إعلام عراقية: "إن عبوة ناسفة، انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد"، مضيفة: "إن الانفجار تسبب بإصابة مدني بجروج".
وبين فترة وأخرى، تتعرض محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، إلى استهداف بعبوات ناسفة من قبل "مجهولين".
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن السكان في بغداد، سمعوا، مساء اليوم السبت، دوي انفجار قوي وسط العاصمة العراقية.
وقالت وسائل إعلام عراقية: "إن عبوة ناسفة، انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد"، مضيفة: "إن الانفجار تسبب بإصابة مدني بجروج".
وبين فترة وأخرى، تتعرض محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، إلى استهداف بعبوات ناسفة من قبل "مجهولين".
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