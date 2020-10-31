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انفجار عبوة ناسفة القيت على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

انفجار عبوة ناسفة القيت على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن السكان في بغداد، سمعوا، مساء اليوم السبت، دوي انفجار قوي وسط العاصمة العراقية.

وقالت وسائل إعلام عراقية: "إن عبوة ناسفة، انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد"، مضيفة: "إن الانفجار تسبب بإصابة مدني بجروج".

وبين فترة وأخرى، تتعرض محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، إلى استهداف بعبوات ناسفة من قبل "مجهولين".



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