انفجار عبوة ناسفة القيت على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد



وبين فترة وأخرى، تتعرض محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، إلى استهداف بعبوات ناسفة من قبل "مجهولين".









رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن السكان في بغداد، سمعوا، مساء اليوم السبت، دوي انفجار قوي وسط العاصمة العراقية.وقالت وسائل إعلام عراقية: "إن عبوة ناسفة، انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد"، مضيفة: "إن الانفجار تسبب بإصابة مدني بجروج".