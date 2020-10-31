تركيا ترفض عرضاً إسرائيلياً للمساعدة بعد زلزال إزمير





وأبلغت السلطات التركية، كافة الدول التي عرضت تقديم المساعدة والمشاركة بجهود الإتقاذ، أن مساعدتهم غير ضرورية- وأن قوات الإنقاذ المحلية، نجحت بالسيطرة على الحادث بنفسها.





يشار إلى أن عدداً من الدول، بالإضافة إلى إسرائيل، عرضت تقديم المساعدة إلى تركيا، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أصدر أمس الجمعة تعليماته للجيش الإسرائيلي، أن يكون مستعداً لتقديم مساعدات طارئة إلى تركيا.



وارتفع عدد الضحايا، جراء الزلزال في تركيا إلى 28 شخصاً وأدى إلى إصابة أكثر من 800 شخص، وهدم عدد من المباني، إلا أن فرق الإنقاذ، نجحت بإنقاذ 100 شخص، بينما أدى الزلزال إلى وفاة شخصين في اليونان، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن شدة الزلزال بلغت 7 درجات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت تركيا، رفضها قبول المساعدة الإسرائيلية، بعد الزلزال الذي ضرب بالأمس، مدينة أزمير التركية، ومناطق في اليونان.