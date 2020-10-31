إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في مخيم العروب

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم السبت، جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء رشقه بزجاجة حارقة في مخيم العروب شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن شباناً، ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة صوب قوة عسكرية إسرائيلية، تواجدت على أطراف مخيم العروب، حيث أصيب جندي بزجاجة حارقة بشكل مباشر، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



ويشهد مخيم العروب، مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال، التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم فيه.



وسبق، أن أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول؛ لشق طريق استيطاني، يمتد من (عصيون) شمال مدينة الخليل حتى حلحول (التفافي العروب) وهذا الشارع، سليتهم أكثر من 1273 دونماً، وسيعزل مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول.



ويهدف الشارع، لربط ما يسمى بالقدس الكبرى مع مستوطنة (كريات أربع) ومستوطنة (كرمي تسور) وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل.