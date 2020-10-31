شؤون فلسطينية

من داخل السجون.. الشيخ حسن يوسف يدعو لإنجاز الوحدة الوطنية

من داخل السجون.. الشيخ حسن يوسف يدعو لإنجاز الوحدة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة (حماس) الأسير الشيخ حسن يوسف، إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، واستمرار العمل الجاد لإنجاز كافة الملفات، وصولاً للوحدة الوطنية.

وقال الشيخ يوسف في تصريحات من داخل سجون الاحتلال: إنه متمسك بقرار (حماس) الداعم للوصول إلى وحدة وطنية شاملة، داعياً الفصائل كافة، لتنحية برامجها السياسية جانباً؛ لمواجهة خطر التصفية الذي تتعرض له القضية الفلسطينية، حتى ولو دخلت الفصائل بقوائم موحدة للانتخابات على قاعدة حمل الهم الفلسطيني، ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأكد القيادي يوسف، على ضرورة حل الملفات التي نتجت عن الانقسام في السنوات الماضية، مثل: قضايا الموظفين، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية الإبقاء على مشروع المقاومة على الأرض طالما بقي الاحتلال.

ودعا إلى تكرار تجربة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة؛ لتشمل كل المناطق الفلسطينية.

وكان الاحتلال، قد أعاد اعتقال الشيخ حسن يوسف، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي بعد شهرين فقط من تاريخ الإفراج عنه.

ويعاني الشيخ العديد من الأمراض، ما يضطره لأخذ 16 نوعاً من الأدوية، وقد أمضى قبل اعتقاله الحالي، ما يزيد عن العشرين عاماً في سجون الاحتلال.

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