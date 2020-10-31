قُتل خلال شجار بحي الزيتون.. الشرطة بغزة تعتقل قاتل المواطن مروان الحداد



وأشار البطنيجي إلى أنه من خلال المعاينة والتحقيق، تبين أن الجاني، ألقى حجراً من فوق سطح منزله على رأس المواطن الحداد توفى على إثرها.



وبيّن البطنيجي، أنه تم إحضار جميع المشتبه بهم، ومن خلال التحقيق معهم تم الوصول للجاني وهو (أ. غ).



وأكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بغزة، أنه تم إحالة المتهم وملف القضية والأطراف المشاركين في الشجار للنيابة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، حسب الأصول، لافتاً إلى أن الشرطة، ستتخذ كافة الإجراءات بحق من يعبث بأرواح المواطنين وأمنهم.

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المباحث العامة، تمكنت، مساء اليوم السبت، من ألقاء القبض على قاتل المواطن مروان الحداد، من سكان حي الزيتون، الذي قتل إثر إسقاط حجر على رأسه خلال شجار عائلي أمس الجمعة.وقال البطنيجي في تصريح نشر على صفحة الشرطة الفلسطينية في موقع (فيسبوك): "إن المباحث العامة، ألقت القبض على قاتل المواطن الحداد في أقل من 12 ساعة من خلال البحث والتحري".