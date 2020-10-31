سفارة فلسطين بالقاهرة تُصدر تنويهاً للعالقين بالجزائر والراغبين بالعودة لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اتصالات مع الأشقاء المصريين، وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في الجزائر ومن خلالها مع الأشقاء الجزائريين، حيث أثمرت هذه الاتصالات عن تسيير طائرة مصرية خاصة؛ لنقل العالقين في الجزائر من أبناء قطاع غزة لمطار القاهرة الدولي، وذلك يوم غد الأحد الموافق الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.



وأوضحت السفارة في تصريح لها على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة فلسطين، محمود عباس و تعليمات وزير الخارجية والغتربين، الدكتور رياض المالكي.



وشكر دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، الجهات المصرية المسؤولة، التي وافقت وسهلت نقل العالقين، وللسلطات الجزائرية وسفارتها بالقاهرة على ما قدمته من تسهيلات لإنهاء هذه الأزمة، ولكل من ساهم في إنجاح مساعي حلّ أزمة العالقين في الجزائر.