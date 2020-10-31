راصد جوي: انخفاضات متتالية لدرجات الحرارة وتساقط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض المتتالي والمتسارع حتى نهاية الأسبوع، بحيث تهوي ليلاً إلى 12 درجة مئوية فقط في الجبال.



وأشار العلامي في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه خلال ساعات الليل من يوم غدٍ الأحد، وفجر ونهار الاثنين، تتطور كميات ركامية من السحب، تتسبب بهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة، وبأوقات متفرقة زمانياً، ويحتمل أن تكون غزيرة ورعدية محلياً في نطاقات جغرافية، دون غيرها.



وقال: "لا يُستبعد هطول زخات من الأمطار نهار الأحد فوق بعض الأجزاء قبل بدء حالة عدم الاستقرار الجوي بشكل رئيسي ليلاً"، مضيفاً: "تضعف فرص هطول الأمطار عصر ومساء الاثنين، وتصبح أكثر محلية ومحدودية".



وأوضح أنه في نهار يوم الثلاثاء، تكون الاحتمالية واردة لزخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، متوقعاً في الوقت ذاته، أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مساء وليلة الأربعاء/ الخميس.