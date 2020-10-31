الأسبوع الـ 19.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته.



وانطلقت مساء اليوم، وللأسبوع التاسع عشر على التوالي، مظاهرة الاعلام السوداء في القدس المحتلة وتل أبيب وفي الكثير من الجسور والتقاطعات، نحو مقر إقامة نتنياهو، من الكنيست إلى شارع "بلفور"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.