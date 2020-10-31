الاحتلال يشكل هيئة لجمع معلومات استخباراتية لرصد البناء الفلسطيني غير المرخص

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رام الله - دنيا الوطن

تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تشكيل هيئة خاصة، لرصد البناء الفلسطيني "غير المرخص" في الضفة المحتلة.



وقال موقع (إسرائيل 24): "إن مهمة الهيئة ستكون جمع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق (C).



وأشار الموقع إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 20 مليون شيقل، حيث سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لوزارة الاستيطان.