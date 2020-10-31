القدرة: تسجيل 198 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية وتفشي الوباء مستمراً











رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن تفشي وباء (كورونا) في القطاع، مازال مستمراً، ولافتا إلى أن تسجيل الاصابات بشكل يومي متزايد في مختلف مناطق القطاع.وقال القدرة في تصريحات لوكالة (شهاب): "خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق القطاع، حيث سجلت مناطق شمال القطاع 71 إصابة، ومدينة غزة 79 إصابة، والمنطقة الوسطى 11 إصابة، وخانيونس 21 اصابة، ورفح 26 إصابة، وهي العدد الاكبر الذي سجل خلال الفترة الماضية في محافظة رفح".وأضاف: "هذه الأرقام تشير إلى أنه حتى هذه اللحظة، هناك فئة من المواطنين غير ملتزمة بإجراءات الوقاية والسلامة التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية، وقامت وسائل الاعلام مشكورة بنشرها خلال الاشهر الماضية".ولفت الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين، غير مهتمة بانتشار الوباء في قطاع غزة، وهم بذلك يسجلون بؤراً جديدة، ينقلونها بدون أن يشعروا إلى مناطق جديدة في القطاع.وقال القدرة: "هذه البؤر الجديدة تشكل خطرا على المجتمع بشكل لافت، كما أنه بوجود الاصابات بشكل متزايد فإنها تضغط على المنظومة الصحة بشكل كبير، وهذا يعطي فرصة أكبر لتمدد الوباء، وتقويض جهود تقصي الوباء في القطاع".