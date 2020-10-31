بنفس نسبة الشهر الماضي.. مالية غزة: صرف راتب أكتوبر للموظفين يوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أن بعد غدٍ الاثنين، سيتم صرف راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 للموظفين في القطاع.



وأشارت الوزارة في تصريح لهان مساء اليوم السبت، أن سنبة الصرف لهذا الشهر، ستكون بنفس النسبة التي تم صرفها الشهر الماضي، لافتة إلى أن العملية ستتم وفقا لمعايير السلامة والوقاية وإجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارتا الصحة والداخلية والأمن الوطني.