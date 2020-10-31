بريطانيا تتجاوز مليون إصابة بـ(كورونا) وسط ارتفاع حاد للوفيات



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21915، ليصل إلى مستوى 1011660 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويمثل هذا العدد تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة الذي بلغ يوم 29 أكتوبر 23065 حالة، وفي 30 أكتوبر 24405.



كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 326 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 4655 حالة.



وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا لعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) في بريطانيا حيث سبق أن بلغ يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 280 حالة، وفي 30 أكتوبر 274.



وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.



ومع ارتفاع مؤشرات الجائحة أكدت مصادر متعددة أن حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تدرس فرض الإغلاق العام الثاني في البلاد بسبب الفيروس ليستمر مدة شهر.



رام الله - دنيا الوطنتجاوزت بريطانيا، اليوم السبت، عتبة مليون إصابة مسجلة بفيروس (كورونا) وسط ارتفاع حاد للوفيات جراء الجائحة في البلاد.