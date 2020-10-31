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ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو

ألمانيا تلتزم بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 394 مليون يورو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التخطيط الأردنية، يوم السبت، عن تقديم الحكومة الألمانية مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 394.3 مليون يورو.

وأفادت الوزارة بأن ذلك تم بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020 الذي وقع اليوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، فقد "التزمت الحكومة الألمانية بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020 الذي وقع اليوم، بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة بقيمة 394.3 مليون يورو".

وحسب البيان فإن هذه المساعدات ستصرف، وهي منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة (كورونا).

وكانت المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين بمشاركة وفد من الحكومة الأردنية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، في حين ترأست الدكتورة كلاوديا فارنينغ، مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادية الألمانية الوفد الألماني المفاوض بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الألمانية للتنمية وبنك الإعمار الألماني.

وأشار البيان إلى أن المساعدات الألمانية توزعت على النحو التالي، مبلغ 166 مليون يورو كمساعدات مالية من منح وقروض ميسرة لدعم أولويات وطنية، وتمكين الوزارات المستفيدة من تنفيذ مشاريع وبرامج ضمن هذه الأولويات كدعم تحسين العملية التعليمية، ومشاريع لدعم قطاع المياه، وذلك من خلال بنك الإعمار الألماني (KfW) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.

وأضاف أنه سيتم تخصيص مبلغ 50 مليون يورو كمساعدات فنية لتنفيذ مشاريع فنية تنموية لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.

كما سيتم تخصيص مبلغ 126.1 مليون يورو كمنح لتمويل مشاريع لدعم مشاريع خدمية وأولويات في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية، إضافة إلى تخصيص مبلغ 52.2 مليون يورو، منها مبلغ 50 مليون يورو منحة مقدمة استجابة لتداعيات أزمة (كورونا).

وتشكل مساهمة الحكومة الألمانية في المنحة المشتركة لتعزيز جهود الحكومة الأردنية في دعم الفئات الأكثر ضعفا من خلال صندوق المعونة الوطنية للتصدي لأزمة (كورونا)، و2.2 مليون يورو التزامات سابقة من الحكومة الألمانية لتمويل مشاريع تنموية.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، وأن الجانبين يعملان بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد إلى عدة سنوات، كما ويتم الإعلان من الجانبين عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من إجراءات إعداد كل اتفاقية على حدة.

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