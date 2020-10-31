الخارجية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بأمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6720 إصابة، و277 حالة وفاة.



وأوضحت الخارجية في بيانها، أنه تم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا في ولاية دالاس الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 4167 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الحادي عشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.